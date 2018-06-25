Пермь. Погода на неделю.

По данным Гидрометцентра, эта неделя будет солнечной и жаркой.

Днем в понедельник, вторник и среду столбик термометра поднимется до +31 градуса тепла. В среду и четверг возможны грозы и ветер до 10 м/с. Пятница будет самой прохладной на этой неделе — «всего» 21-24 градуса тепла.

Выходные обещают быть солнечными и жаркими — 24-29 градусов выше ноля, но не забудьте взять зонт, в воскресенье возможна гроза и ветер до 13 м/с.