Пермь. Погода на неделю.
В город на Каме к концу июня пришло лето. Расскажем, чего ждать от погоды на этой неделе и нужен ли вам зонтик.
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Работа Анны Крюковой
По данным Гидрометцентра, эта неделя будет солнечной и жаркой.
Днем в понедельник, вторник и среду столбик термометра поднимется до +31 градуса тепла. В среду и четверг возможны грозы и ветер до 10 м/с. Пятница будет самой прохладной на этой неделе — «всего» 21-24 градуса тепла.
Выходные обещают быть солнечными и жаркими — 24-29 градусов выше ноля, но не забудьте взять зонт, в воскресенье возможна гроза и ветер до 13 м/с.
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