ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖА "SHOW BOUTIQUE"

31 МАРТА

БЦ LENCOM

На распродаже "Show Boutique", которая займет два этажа бизнес центра, можно будет купить не только бредовую одежду, украшения, аксессуары и предметы интерьера (как "из вторых рук", так и совершенно новые), но и поесть в фуд-зоне, отправить детей в детское игровое пространство, принять участие в мастер-классах по украшению одежды и дизайну. Событие будет проходить с 12.00 до 23.00. Первые 300 зарегистрировавшихся на сайте, пройдут бесплатно. Стоимость входного билета — 200 рублей.