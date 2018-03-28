В прошлом году для проекта было отснято 87 работ. В планах на этот — провести съемки в Екатеринбурге, где располагается штаб проекта, Тюмени, Челябинске, Уфе, Ирбите, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Каменск-Уральском и Перми.

Идея проекта, со слов самих организаторов, состоит в том, что у каждого жителя нашей страны была своя Великая Отечественная война, свои герои и свои страшные потери. Самое малое, что может сделать человек, — это помнить. С помощью вспышки фотоаппарата предлагается соединить два времени, отыскать генетические нити и убедиться: Великая Победа — это не забытая история.