Пермь. Погода на неделю

Понедельник — самый теплый день этой недели, воздух прогреется до +2 градусов, возможен снег с дождем. Однако, не спешите доставать легкие пальто, предстоящая неделя будет холоднее климатической нормы на 3 - 5 градусов.

Первая половина недели, по данным Гидрометцентра, будет снежной. Во вторник ожидается похолодание до -4...-6 градусов. Ночью начнется снегопад, который продолжится в среду. Четверг и пятница будут солнечными, но прохладными. Температура воздуха в ночь на пятницу опустится до -15 градусов. В выходные воздух прогреется до -1...1 градусов.