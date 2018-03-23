Пермь. Выходные в городе

ДИЗАЙН-ВЫХОДНЫЕ В ПЕРМИ

24 И 25 МАРТА 

DIGITAL PORT

Двухдневная конференция "Дизайн цифровых продуктов, сервис-дизайн и дизайн, основанный на данных" пройдет в эти выходные в Перми, Решетниковский спуск,1. Приглашенные специалисты расскажут о дизайне цифровых продуктов, помогут составить план развития, поделятся секретами по набору дизайн-команды и не только. Дизайн-выходные — принципиально некоммерческий проект, никаких входных билетов и гонораров лекторам. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте

 

ЛЕКЦИЯ АЛЕКСАНДРА МАРКОВА

24 МАРТА

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДОМ 

Научно-популярная лекция одного из самых известных российских популяризаторов науки, эволюционного биолога Александра Маркова "Новое в эволюционной биологии: 10 интересных открытий 2017 года" состоится в рамках проекта "Пермский период. Новое время". В лекции будут рассмотрены 10 интересных исследований в области эволюционной биологии, в частности, речь пойдет о происхождении домашних кошек, о том, с какой скоростью накапливаются мутации в наших геномах и как это зависит от возраста родителей, о том, как естественный отбор в современных человеческих популяциях влияет на гены, связанные с интеллектом и образованием, и о многом другом. Лекция пройдет в пространстве "Сказариум", начало в 13.00. Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте

 

 

ВЫСТАВКА "АКЦИОН КОСТИ"

24 МАРТА

ЦЕНТР ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Выставка 12 известных молодых художников из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и 10 художников из Перми.  Мероприятие завершится аукционом, который проведут организаторы и участники арт группы Жизнь как перформанс. "Акцион Кости" пройдет в четвертый раз: первые два были в Екатеринбурге, третий в Красноярске. Весь аукцион будет идти в прямом эфире в Инстаграм-аккаунте Центра городской культуры. Подробную информацию об участниках и мероприятии можно найти здесь

ПОКУПАЙ ПЕРМСКОЕ: FASHION PERM

23 - 25 МАРТА

ТРК "КОЛИЗЕЙ-АТРИУМ"

В креативном пространстве "Лабаз" будут представлены коллекции пермских дизайнеров, мастер-классы по прическам и макияжу. "Покупай Пермское: Fashion Perm" — мероприятие в рамках проекта "Покупай Пермское", цель которого — знакомство с товарами пермских производителей. 

 

ВЕСНА СТРАВИНСКОГО 

25 МАРТА

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

Сочинения Стравинского прозвучат в исполнении Большого симфонического оркестра  и Сводного хора Пермского театра оперы и балета. Партию Эдипа исполнит артист хора musicAeterna Александр Гайнутдинов, Иокасты — солистка Пермской оперы Надежда Бабинцева. Билеты можно приобрести на сайте театра

Фото: gelio.livejournal.com

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