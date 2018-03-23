Пермь. Выходные в городе

ЛЕКЦИЯ АЛЕКСАНДРА МАРКОВА

24 МАРТА

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДОМ

Научно-популярная лекция одного из самых известных российских популяризаторов науки, эволюционного биолога Александра Маркова "Новое в эволюционной биологии: 10 интересных открытий 2017 года" состоится в рамках проекта "Пермский период. Новое время". В лекции будут рассмотрены 10 интересных исследований в области эволюционной биологии, в частности, речь пойдет о происхождении домашних кошек, о том, с какой скоростью накапливаются мутации в наших геномах и как это зависит от возраста родителей, о том, как естественный отбор в современных человеческих популяциях влияет на гены, связанные с интеллектом и образованием, и о многом другом. Лекция пройдет в пространстве "Сказариум", начало в 13.00. Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте.