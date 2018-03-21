В креативном пространстве "Лабаз" будут представлены коллекции дизайнеров, мастер-классы по прическам и макияжу. Участники проекта: Елена Старикова, Татьяна Бауэр, TREK, PAKETA, KAMWA, Elena Fabiani, Unafortuna, S-Factor и Золотая роза. Ежедневно будут проходить показы коллекций пермских дизайнеров, представленных профессиональными моделями. "Покупай Пермское: Fashion Perm" — мероприятие, которое проходит в рамках проекта "Покупай Пермское", возобновившегося в крае в декабре 2017. Цель проекта — знакомство пермяков с товарами пермских производителей.