Дорого-богато. 5 самых дорогих жилплощадей, выставленных на продажу в Перми

I. ТРЕХЭТАЖНЫЙ ОСОБНЯК В ЭЛИТНОМ ПОСЕЛКЕ "ИВА"

60 МЛН РУБЛЕЙ

На сегодняшний день, самым дорогим жилым объектом на рынке недвижимости в Перми является дом класса "Elite", общей площадью 640 квадратных метров. Из окна открывается чудесный вид на лес, тишина и умиротворение в 5 минутах от центра города. В доме- 6 спален, выполнен дорогостоящий ремонт из высококачественных материалов ведущих производителей. Кроме самого дома, вы можете стать обладателем собственной бани и беседки. В доме и по периметру участка имеются видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация. Площадь участка- 13 соток.