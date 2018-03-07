В Перми открылась комната- антистресс.
В Перми открылась комната- антистресс "Бедлам", ул. Клары Цеткин, 14. Организаторы предлагают выпустить пар по одному из трех сценариев: "Беспорядок", "Бедлам" или "Погром".
"Беспорядок"
Вы в одиночку, или вместе с другом, можете бить посуду и технику сколько душе угодно. Стоимость удовольствия: 2500 рублей.
"Бедлам"
Компанией из четырех человек можно не только швырять тарелки в стену, но и не жалеть мебель. В качестве подручных средств вам будут вручены биты, кувалды и молотки. Стоимость удовольствия: 4500 рублей.
"Погром"
Согласно этому сценарию вам дозволено разрушить комнату под чистую, разве что стены попросят оставить на месте. Всегда хотели узнать, как это- разгромить пианино до самого основания? Нет проблем! Стоимость удовольствия: 10500 рублей.
Всю информацию о комнате- антистрессе "Бедлам" можно найти в официальной группе Вконтакте.
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