Встречаем весну на Red Market!

Уже который год о приходе весны нам напоминают ребята из REDmarket syndicate.

В этот раз они подготовили еще больше мастер- классов, beauty и lounge- зон и интересных участников.

Вас ждут новые коллекции одежды и аксессуаров от известных дизайнеров и шоу-ромов, а так же молодых дизайнеров, выставляющихся впервые( ну кто откажется от носочков с надписью "хочу винишко"?), детская одежда ручной работы и развивающие игры, уникальные предметы интерьера, посуда ручной работы, оригинальные скетчбуки и открытки, мастер- классы по вязанию для начинающих и созданию цветочных букетов от мастерства "Дверь в Лето".

Перед танцами под песни "The 7/9 Project", не забудьте подкрепиться на обширной food- зоне, где каждый найдет кухню на свой вкус.

Кстати, не уходите, не обняв котиков- подопечных приюта "Счастливый хвост"!

Билет на ярмарку обойдется вам в 150 рублей и действует оба дня. Дети и пенсионеры- бесплатно. Полный список участников, а так же расписание вы можете найти на официальный странице Red Market.