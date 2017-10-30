В День народного единства в Перми выступят Бурановские бабушки

4 ноября вся страна отпразднует День народного единства. В Перми на фестивале национальных культур выступят участники песенного конкурса «Евровидение 2012», Бурановские бабушки. До этого звездные гости из соседнего региона были в Пермском крае в начале лета на фестивале колокольных перезвонов в Усолье.

Праздничные мероприятия намечены на весь день и начнутся в 11:30. Пермяков ждут дегустация блюд, презентация культурных центров города и концертная программа «Россия объединяет». Помимо коллектива из удмуртского села Бураново, на сцене выступят творческие этнические и фольклорные коллективы Прикамья.

Напомним, в предстоящие выходные из-за праздничной субботы уик-энд продлится на один день – понедельник, 6 ноября, станет третьим выходным.