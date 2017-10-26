Пермяки смогут пересаживаться с трамвая на трамвай бесплатно

С 1 ноября в пермских трамваях и троллейбусах начнет действовать бесплатная пересадка. Это позволит пассажирам в течение 40 минут пересаживаться на другие маршруты как трамваев, так и троллейбусов. По данным МУП «Пермгорэлектротранс», в системе участвуют трамваи №3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 , 13, среди троллейбусов маршруты №1, 5, 8, 10, 12 и 13.



На билетах будет указано время оплаты проезда, так кондукторы и смогут контролировать доступный временной интервал пересадки. Во всех трамвая и троллейбусах на валидаторах установлено одинаковое время.