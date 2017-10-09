Пермские студенты поборются за звание «суперпервокурсника»

В среду в Перми пройдет конкурс «Суперпервокурсник - 2017». В этом году конкурс приобретает статус межвузовского. Так, например, среди команд участников есть первокурсники из ПГНИУ, ПГГПУ, ПГМУ им. Вагнера, ПГФА, ПГИК, ПГАТУ им. Прянишникова, Пермского института ФСИН, РЭУ им. Плеханова и колледжа при ПГНИУ.

Студенты примут участие в пяти этапах: журналистском, интеллектуальном, спортивном, конкурсе социальных проектов и творческом. Всего насчитывается 21 команда.

Напомним, «Суперпервокурсник» впервые был организован в 2013 году активистами профсоюзной организации студентов Пермского университета. Мероприятие состоится 11 октября с 10.00 до 22.00 в Студенческом дворце культуры ПГНИУ (ул. Букирева, 10).