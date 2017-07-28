МЧС предупреждает об опасностях отдыха у воды

Лето в Перми наступило с опозданием, и жители города стараются наверстать упущенное, отдыхая на городских пляжах и около близлежащих водоемов. В связи с этим, администрация города советует не терять бдительность и соблюдать правила безопасности.

Запрещено заплывать за буйки, заходить в воду в нетрезвом виде. Во избежание шока или судорог от переохлаждения заходить в воду необходимо постепенно, учитывая то, что температура воды может быть достаточно низкой. Кроме того, запрещается прыгать с бортов лодок и других объектов, не предназначенных для ныряния.

“Как ни странно, нельзя заходить в воду на надувных матрасах, поскольку не умеющий плавать человек может упасть с него. Предназначается матрас для отдыха на берегу. Также нельзя купать животных в местах купания людей. Особое внимание необходимо уделять детям, которых нельзя оставлять без присмотра”, - акцентирует внимание начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС по Пермскому краю Андрей Гониченко

В Перми организовано пять пляжей:

По линии улицы Кировоградской (между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков) в Кировском районе, На правом берегу возле Коммунального моста в Ленинском районе, Мотовилихинский пруд в Мотовилихинском районе, Район остановочного пункта «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе, На левом берегу реки Сылва в поселке Новые Ляды.

Спасатели дежурят на пляжах по будням с 09:00 до 21:00, по выходным дням с 10:00 до 22:00, но специалисты советуют соблюдать бдительность и правила безопасности.