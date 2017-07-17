Пермский зоопарк попал в десятку лучших зоопарков России

Агентство "ТурСтар" провело исследование, в ходе которого выбрали десять лучших зоопарков России по оценкам их посещаемости и ценам за вход в 2016 году.

Пермский зоопарк занимает девятое место, сотрудники рассказали, что место в топе удалось занять благодаря хорошей, жаркой погоде и постоянного пополнения коллекции животных. Из списка лучших, зоопарк Перми является самым маленьким, однако его посетило 295 тысяч человек в 2016 году, учитывая и 87 тысяч бесплатных посещений, по результатам "ТурСтара".

В перечень популярных зоосадов попали знаменитые зоопарки Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Красноярска и Ижевска. Отличились также и учреждения Екатеринбурга, Калининграда, Ярославля и Ростова-на-Дону.