Выходные в городе 15-16 июля

КАТОК НА ЭСПЛАНАДЕ

Адрес: Улица Ленина 51, Городская эспланада

Цена: Вход свободный (Стоимость проката пока не озвучена)

Время работы:

с 15 июля до 15 сентября



Перед зданием Заксобрания, на эспланаде строят спортивный городок! Будет баскетбольная и волейбольная площадка, а также комплекс для тестовой сдачи ГТО. Но самое главное - откроется крытый ледовый каток с синтетическим льдом, 38 на 22 метра. Кататься можно на обычных коньках. Одновременно на нем смогут находиться 40-50 человек. Вход свободный, а стоимость проката пока неизвестна.

ПЕРМЬ: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ

Адрес: Петропавловская 25 (Библиотека Пушкина)

Цена: Бесплатно

Время работы:

Все лето, кроме воскресений с 10:00 - 20:00

В Пушкинской библиотеке все лето экспонируется фотовыставка пермских фотохудожников: Лейлы и Владимира Туркиных. Удивительные кадры, совмещающие в себе старинные фотографии и современные снимки Пермских улиц. Прошлое соединяется с настоящим. Каждая иллюстрация сопровождается исторической справкой об уголках старой Перми, о людях, оставивших свой след в истории.

Контакты: 212-95-28

ЙОГА НА ЭСПЛАНАДЕ

Адрес: Улица Ленина 53 (Городская эспланада)

Цена: Бесплатно

Время работы:

По субботам в 10:30

В рамках подготовки к Пермскому Международному Марафону, который состоится в сентябре, по городу проходят различные спортивные лекции и бесплатные тренировки. Например утренние тренировки по йоге в самом центре города. Тренер - Балашова Наталья, ведущий инструктор йога-студии «Кора». С собой нужно иметь коврик, если нет - вам выдадут, но, конечно, гигиеничней и практичней принести свой.

РЕМОНТ-КАФЕ

Адрес: Улица Пушкина 66 (Пермский "Makerspace")

Цена: Свободный взнос

Время работы:

15 июля с 12:00 - 19:00



Есть дома вещи, которые требуют починки, и которые жаль выбросить? Хотите получить помощь по ремонту или научиться чинить их самостоятельно? Приходите на "Repair Café" - это свободное пространство, где люди собираются, чтобы чинить разные вещи вместе. Здесь можно найти инструменты и материалы, чтобы починить всё, что угодно! А волонтёры-эксперты подскажут, как отремонтировать вашу вещь.

ЧУДЕСА В ТЕБЯ ВЕРЯТ

Адрес: Петропавловская 25а (Театральный сквер)

Цена: Вход свободный

Время работы:

Ежедневно, до 30 сентября

В сквере у Оперного выставка благотворительного фонда "Дедморозим". Под открытым небом представлены 30 самых ярких историй выздоровления с фотографиями детей, жизни которых были спасены благодаря добрым людям. На открытие приглашены: Ксюша Киселева - победившая рак крови, Алиса Петунина - заново научавшаяся дышать и другие ребята. А также гостей будут ждет магия фокусника и экскурсия по чудесам, которые сотворили сами пермяки.

СОБАКА ОБНИМАКА

Адрес: Петропавловская 25а (Театральный сквер)

Цена: Вход свободный (100 руб. – фотография)

Время работы:

16 июля с 15:00 - 17:00

Настоящий праздник, на котором можно будет поучаствовать в фотосессии с роскошными хаски, самоедами и другими невероятными собаками за символический взнос в 100 рублей! На празднике будет живая музыка, аква-грим, фотосушка с фоточками котиков, благотворительное кафе, площадка для детского рисования, а также ярмарка интересных вещей. В акции также примет участие настоящая лиса.

БЕГОВОЙ КЛУБ

Адрес: Остановка «Парк Балатово» (Черняевский лес)

Цена: Бесплатно

Время работы:

16 июля в 10:00

Бесплатные занятия бегом с профессиональными тренерами, от Perm Running Club! Оптимальный план тренировок, командный дух и дружеская атмосфера помогут тебе прогрессировать и получать удовольствие от занятий! Компанией бегать веселей. Во вторник тебя ждет круговая тренировка на стадионе «Юность», а в воскресенье - кросс в Балатовском парке.

Контакты: 8-919-719-14-02 - Никита

ВЫСТАВКА МАРКА ШАГАЛА

Адрес: Комсомольский проспект 10 (Центральный выставочный зал)

Цена: Билеты - 300 рублей, Детский - 200 рублей

Время работы:

8 июля - 13 августа (Понедельник – выходной)

Необыкновенный мир выставки «La Bible», созданный многоцветными литографиями и тонко подобранной музыкой. Обширная серия, увидевшая свет после долгих лет кропотливой работы. 64 картины иллюстрирующие события Ветхого Завета, работы великого мастера XX века. Работы сопровождаются библейскими текстами, описывающими сюжет и уникальное восприятии Священного Писания художником.

Контакты: 8-902-79-88-888

Автор текста: Елена Ильина