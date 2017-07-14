Выходные в городе 15-16 июля

КАТОК НА ЭСПЛАНАДЕ
Адрес: Улица Ленина 51, Городская эспланада
Цена: Вход свободный (Стоимость проката пока не озвучена)
Время работы:
с 15 июля до 15 сентября
Перед зданием Заксобрания, на эспланаде строят спортивный городок! Будет баскетбольная и волейбольная площадка, а также комплекс для тестовой сдачи ГТО. Но самое главное - откроется крытый ледовый каток с синтетическим льдом, 38 на 22 метра. Кататься можно на обычных коньках. Одновременно на нем смогут находиться 40-50 человек. Вход свободный, а стоимость проката пока неизвестна.
ПЕРМЬ: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ
Адрес: Петропавловская 25 (Библиотека Пушкина)
Цена: Бесплатно
Время работы:
Все лето, кроме воскресений с 10:00 - 20:00
В Пушкинской библиотеке все лето экспонируется фотовыставка пермских фотохудожников: Лейлы и Владимира Туркиных. Удивительные кадры, совмещающие в себе старинные фотографии и современные снимки Пермских улиц. Прошлое соединяется с настоящим. Каждая иллюстрация сопровождается исторической справкой об уголках старой Перми, о людях, оставивших свой след в истории.
Контакты: 212-95-28
ЙОГА НА ЭСПЛАНАДЕ
Адрес: Улица Ленина 53 (Городская эспланада)
Цена: Бесплатно
Время работы:
По субботам в 10:30
В рамках подготовки к Пермскому Международному Марафону, который состоится в сентябре, по городу проходят различные спортивные лекции и бесплатные тренировки. Например утренние тренировки по йоге в самом центре города. Тренер - Балашова Наталья, ведущий инструктор йога-студии «Кора». С собой нужно иметь коврик, если нет - вам выдадут, но, конечно, гигиеничней и практичней принести свой.
РЕМОНТ-КАФЕ
Адрес: Улица Пушкина 66 (Пермский "Makerspace")
Цена: Свободный взнос
Время работы:
15 июля с 12:00 - 19:00
Есть дома вещи, которые требуют починки, и которые жаль выбросить? Хотите получить помощь по ремонту или научиться чинить их самостоятельно? Приходите на "Repair Café" - это свободное пространство, где люди собираются, чтобы чинить разные вещи вместе. Здесь можно найти инструменты и материалы, чтобы починить всё, что угодно! А волонтёры-эксперты подскажут, как отремонтировать вашу вещь.
ЧУДЕСА В ТЕБЯ ВЕРЯТ
Адрес: Петропавловская 25а (Театральный сквер)
Цена: Вход свободный
Время работы:
Ежедневно, до 30 сентября
В сквере у Оперного выставка благотворительного фонда "Дедморозим". Под открытым небом представлены 30 самых ярких историй выздоровления с фотографиями детей, жизни которых были спасены благодаря добрым людям. На открытие приглашены: Ксюша Киселева - победившая рак крови, Алиса Петунина - заново научавшаяся дышать и другие ребята. А также гостей будут ждет магия фокусника и экскурсия по чудесам, которые сотворили сами пермяки.
СОБАКА ОБНИМАКА
Адрес: Петропавловская 25а (Театральный сквер)
Цена: Вход свободный (100 руб. – фотография)
Время работы:
16 июля с 15:00 - 17:00
Настоящий праздник, на котором можно будет поучаствовать в фотосессии с роскошными хаски, самоедами и другими невероятными собаками за символический взнос в 100 рублей! На празднике будет живая музыка, аква-грим, фотосушка с фоточками котиков, благотворительное кафе, площадка для детского рисования, а также ярмарка интересных вещей. В акции также примет участие настоящая лиса.
БЕГОВОЙ КЛУБ
Адрес: Остановка «Парк Балатово» (Черняевский лес)
Цена: Бесплатно
Время работы:
16 июля в 10:00
Бесплатные занятия бегом с профессиональными тренерами, от Perm Running Club! Оптимальный план тренировок, командный дух и дружеская атмосфера помогут тебе прогрессировать и получать удовольствие от занятий! Компанией бегать веселей. Во вторник тебя ждет круговая тренировка на стадионе «Юность», а в воскресенье - кросс в Балатовском парке.
Контакты: 8-919-719-14-02 - Никита
ВЫСТАВКА МАРКА ШАГАЛА
Адрес: Комсомольский проспект 10 (Центральный выставочный зал)
Цена: Билеты - 300 рублей, Детский - 200 рублей
Время работы:
8 июля - 13 августа (Понедельник – выходной)
Необыкновенный мир выставки «La Bible», созданный многоцветными литографиями и тонко подобранной музыкой. Обширная серия, увидевшая свет после долгих лет кропотливой работы. 64 картины иллюстрирующие события Ветхого Завета, работы великого мастера XX века. Работы сопровождаются библейскими текстами, описывающими сюжет и уникальное восприятии Священного Писания художником.
Контакты: 8-902-79-88-888
Автор текста: Елена Ильина
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