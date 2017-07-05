Фотовыставка «Чудеса в тебя верят!»
В сквере у Театра оперы и балета открылась фотовыставка «Чудеса в тебя верят!», которая продлится до 30 сентября. Выставка посвящена добрым делам жителей Прикамья. Вместе с гостями красную ленту перерезали дети, жизни которых спасли неравнодушные пермяки. На стендах выставки можно узнать истории и рассказы о других ребятах, получивших жизненно важную поддержку.
На выставке представлены 30 самых чудесных историй за все время существования проекта «Дедморозим», в рамках которой пермяки помогают сиротам и ребятам со смертельно опасными заболеваниями. Можно своими глазами увидеть, как, благодаря тысячам людей, ребенку подарили 30 лет жизни, воспитаннице детдома нашли маму за Полярным кругом, неизлечимо больному мальчику помогли сбежать из реанимации и многое другое.
Выздоровление от рака, возвращение из реанимации домой, исполнение заветных желаний – всё это сделали возможным жители Прикамья, поддержав проекты «Дедморозим».
«Более 1 000 000 жителей Пермского края приняли участие в помощи детям в рамках проектов «Дедморозим» и, конечно, эта выставка про них и для них в первую очередь, – отмечает координатор затеи «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. – Мы хотим, чтобы как можно больше людей лично убедились – вместе мы способны на всамделишные чудеса. И сказать большое детское спасибо каждому, кто их совершает. А заодно вдохновить на это всех остальных».
На открытии выставки всех гостей ждали чудеса от фокусника и экскурсия по тем чудесам, которые совершили сами пермяки. На мероприятие были приглашены дети, которым они помогали – Ксюша Киселева, победившая рак крови, Алиса Петунина, заново научившаяся дышать, малыш Никита Кобус с папой, ставшим для него донором печени, и другие ребята.
Фотографии, сохранившие моменты, связанные с этими событиями, стали основой выставки. Они напечатаны в большом формате. Чтобы разместить их, понадобились конструкции общим весом 8 тонн. Каждую фотографию сопровождает текст, рассказывающий историю одного из детей. Для выбора этих историй пришлось просмотреть несколько десятков тысяч кадров, поскольку совершенных пермяками чудес в рамках затеи «Дедморозим» набралось уже неимоверное количество.
«Команды баскетбольной Суперлиги разыгрывают мяч. Трибуны гудят, мяч летит вверх, но игрок команды соперников пригнулся, уступив право первого удара новому спортсмену клуба «ПАРМА» – Насте Аршава. Впервые в истории матч чемпионата Суперлиги открывает девочка», – так начинается история о Насте, которая получила поддержку от баскетбольного клуба «ПАРМА» – стала на один матч его игроком и получила гонорар, который позволил ей оплатить жизненно важное лекарство. C мамой Настя разрезала красную ленту на открытии выставки.
В знак того, что любое чудо происходит благодаря объединению многих усилий, пермяки вместе разрезали ленту, открывающую вход на выставку. К торжественному ритуалу присоединились дети, горожане, координаторы и фотоволонтёры «Дедморозим», журналисты, сотрудники компаний, ставших партнёрами проекта.
Самые эмоциональные впечатления по-прежнему оставляют истории о конкретных детях, тем более что некоторые из них пришли на вернисаж вопреки неприветливой погоде. Среди них – Наташа Долматова, и было невероятно радостно видеть, что девочка, победившая опухоль мозга, идёт сама. Пусть опираясь на мамину руку, но на собственных ногах. Пережив послеоперационную кому, девочка заново научилась ходить, говорить, есть, и теперь осваивает английский и школьную программу.
Главный вывод, который можно сделать после просмотра выставки – нет тех, кому невозможно помочь. В «Дедморозим» не может быть ответа: «Ваш ребёнок безнадёжен, нечего тратить средства».
Если болезнь действительно неизлечима и дни больного сочтены, надо совершить чудо, чтобы дни эти длились максимально долго и были максимально счастливыми. И «Дедморозы» делают это.
Текст Мария Шипулина
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