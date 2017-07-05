В сквере у Театра оперы и балета открылась фотовыставка «Чудеса в тебя верят!», которая продлится до 30 сентября. Выставка посвящена добрым делам жителей Прикамья. Вместе с гостями красную ленту перерезали дети, жизни которых спасли неравнодушные пермяки. На стендах выставки можно узнать истории и рассказы о других ребятах, получивших жизненно важную поддержку.

На выставке представлены 30 самых чудесных историй за все время существования проекта «Дедморозим», в рамках которой пермяки помогают сиротам и ребятам со смертельно опасными заболеваниями. Можно своими глазами увидеть, как, благодаря тысячам людей, ребенку подарили 30 лет жизни, воспитаннице детдома нашли маму за Полярным кругом, неизлечимо больному мальчику помогли сбежать из реанимации и многое другое.

Выздоровление от рака, возвращение из реанимации домой, исполнение заветных желаний – всё это сделали возможным жители Прикамья, поддержав проекты «Дедморозим».

«Более 1 000 000 жителей Пермского края приняли участие в помощи детям в рамках проектов «Дедморозим» и, конечно, эта выставка про них и для них в первую очередь, – отмечает координатор затеи «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. – Мы хотим, чтобы как можно больше людей лично убедились – вместе мы способны на всамделишные чудеса. И сказать большое детское спасибо каждому, кто их совершает. А заодно вдохновить на это всех остальных».