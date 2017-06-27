В Перми начал свою работу новый телеканал Spike. Канал отличается эксклюзивным премьерным контентом и сильным наполнением дневного эфира, рассчитан на широкую зрительскую аудиторию, как мужскую, так и женскую. Зрители Spike могут посмотреть лучшие мировые сериалы, остросюжетные фильмы, а также новые документальные реалити. Среди них – такие хиты как «Шерлок», «Фарго», «Острые козырьки» и другие. Также зрителей ждут остросюжетный драматический сериал «Черные паруса» о пиратах 18 века, телесериал «Игрок» с Уэсли Снайпсом и триллер «Джек Айриш» с Гай Пирсом. На канале можно также увидеть увлекательные документальные реалити-шоу собственного производства, например, «Мастер тату» о работе тату-мастеров. В числе ближайших премьер Spike – исторический сериал «Медичи: повелители Флоренции».

Поклонников мирового кино ждут культовые блокбастеры, среди которых «Неудержимые», «Терминатор», а также новинки кинопроката, такие как «Омерзительная восьмёрка» и другие.

Каждый месяц зрителей Spike ждут премьеры эксклюзивных сериалов, шоу и фильмов. Дневной эфир канала не уступает вечернему по подбору качественных и популярных сериалов, среди которых такие мировые хиты, как «Остаться в живых», «Доктор Хаус», «Форс-мажоры» и другие.

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