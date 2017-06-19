Шеф-повар из Перми научит готовить посикунчики во время автопробега

Сергей Юрин – член Всемирной организации шеф поваров, участник гастрономической недели в Испании, шеф-повар пермского арт-кафе во время автопробега «Маршрутами Великой Северной экспедиции», который стартует 19 июня , проведет для жителей городов Оса, Каменск – Уральский, Тюмень, Тобольск и Ирбит мастер-класс по приготовлению пермских посикунчиков.

Фото: Арсений Плешаков

Проект предлагает пройти путь героев XVIII века и сделать новые открытия. Поэтому участники автопробега соберут рецепты напитков XVIII века, которыми угощалась команда мореплавателей первооткрывателя Витуса Беринга.

За семь дней пермяки преодолеют 2 тысячи километров и включат в самый длинный туристический маршрут в мире от Дании до Аляски три новых города – Тюмень, Тобольск и Ирбит. В 2016 году в состав маршрута вошли Пермь, Кунгур, Соликамск, Оса, Каменск-Уральский, и Екатеринбург