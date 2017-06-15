Выходные в городе 17-18 июня

ЗАРЯДКА В САДУ МИНДОВСКОГО

Адрес: Сад Миндовского, улица Мира 9

Цена: Вход свободный

Время работы:

Понедельник, среда, пятница с 9:00 - 10:30

С бодрым утром! Все лето в парке будет проводиться утренняя зарядка. Под руководством опытных инструкторов участники будут выполнять различные упражнения под музыку. Утренняя зарядка начинается с разминки, а потом занимающиеся переходят к более сложным упражнениям для разных групп мышц, растяжкам, прыжкам и легкому бегу. Принять участие может любой желающий.

ВЕЛОПРОБЕГ "PIN-MIX"

Адрес: Возле Театра-Театра, Улица Ленина 53

Цена: Бесплатно

Время работы:

Каждую пятницу в 20:30

Ищешь компанию для катания по ночному городу? Присоединяйся к еженедельным массовым катаниям по ночному городу! Встречаемся каждую пятницу, на эспланаде, возле Театра-Театра. В круговой маршрут по вечерним улицам, включены пит-стопы для отдыха и общения участников. Каждую неделю новый маршрут, но место встречи всегда одно.

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Адрес: Дом художника, Максима Горького 27

Цена: Бесплатно

Время работы:

30 мая - 19 июня с 11:00 - 19:00 (воскресенье - выходной )

Ежегодная выставка городского пейзажа уже 17 лет посвящается Дню города и создает собирательный образ Перми. Любимый город глазами художников разных видов искусства, разных направлений, разных пристрастий. Пейзажи Пермского края показывают удивительную природу Прикамья, ее горы и реки, леса, озера и, конечно, архитектурную тему города.

ЗАПАХИ. ЗВУКИ. ЗАВОДЫ

Адрес: Музей современного искусства PERMM, бульвар Гагарина 24

Цена: 150 рублей

Время работы:

18 мая - 16 августа с 12:00 - 21:00

На этой экспериментальной выставке вы не найдете привычные скульптуры или картины. Художники, архитекторы и парфюмеры превращают в музейные экспонаты нематериальных субстанций. Она состоит из трёх частей заводов Пермского края: из уникальных «звуковых портретов» записаных прямо на производстве, из «световых слепков» заводских цехов и из специальных агрегатов распространяющих особые запахи с того или иного завода.

Контакты: 254-35-73

ВЫСТАВКА РЕТРО-АВТО

Адрес: Пермская набережная, улица Окулова 4

Цена: Вход свободный

Время работы:

3 июня - 26 августа, каждую субботу, с 14:00 - 20:00

Каждую субботу, на прогулочной части набережной, жители Перми смогут любоваться уникальными экземплярами ретро автомобилей. Стиль и сталь советской эпохи, познавательное путешествие в прошлое и возможность сделать прекрасные винтажные фотографии с легендарными автомобилями, на берегу Камы! Музей под открытым небом откроется в рамках цикла мероприятий «Суббота на Набережной».

Контакты: 284-20-20

ЙОГА НА НАБЕРЕЖНОЙ

Адрес: Пермская набережная, улица Окулова 4

Цена: Вход свободный

Время работы:

3 июня - 26 августа, каждую субботу с 12:00 - 13:30

Каждую субботу в полдень, преподаватели студии "Кора" будут проводить бесплатные занятия йогой для всех желающих! Для любого уровня подготовки. Вы познакомитесь с такими направлениями йога как: йога Айенгара, кундалини-йога, йога 108, универсальная и хатха йога. Конечно же, занятия будут проходить только в хорошую погоду. Берите коврики, друзей и близких и присоединяйтесь!

Контакты: 284-20-20

СОРЕВНОВАНИЯ ЭКСТРЕМАЛОВ

Адрес: Экстрим-парк, Екатерининская 225

Цена: Вход свободный

Время работы:

18 июня с 12:00 - 19:00

В пермском экстрим парке состоятся полномасштабные соревнования по трюкам на велосипеде и самокате - BMX и KICKSCOOTER. Соревнования пройдут поэтапно, сначала регистрация, следом раскатка, квалификации и финал. Зрители увидят показательные выступления от членов профессиональной команды «Ashan Squad» и конечно трюки участников соревнований.

РАСПИСАНИЕ

12:00 Регистрация для спортсменов

12:30 Выступления от райдеров команды Ashan Squad

13:00 Квалификация BMX

14:00 Квалификаия Scoot

15:00 Лотерея среди спортсменов

16:00 Финал BMX

17:00 Финал Scoot

18:00 Подведение итогов, награждение