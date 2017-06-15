Выходные в городе 17-18 июня

ЗАРЯДКА В САДУ МИНДОВСКОГО
Адрес: Сад Миндовского, улица Мира 9
Цена: Вход свободный
Время работы:
Понедельник, среда, пятница с 9:00 - 10:30
С бодрым утром! Все лето в парке будет проводиться утренняя зарядка. Под руководством опытных инструкторов участники будут выполнять различные упражнения под музыку. Утренняя зарядка начинается с разминки, а потом занимающиеся переходят к более сложным упражнениям для разных групп мышц, растяжкам, прыжкам и легкому бегу. Принять участие может любой желающий.
ВЕЛОПРОБЕГ "PIN-MIX"
Адрес: Возле Театра-Театра, Улица Ленина 53
Цена: Бесплатно
Время работы:
Каждую пятницу в 20:30
Ищешь компанию для катания по ночному городу? Присоединяйся к еженедельным массовым катаниям по ночному городу! Встречаемся каждую пятницу, на эспланаде, возле Театра-Театра. В круговой маршрут по вечерним улицам, включены пит-стопы для отдыха и общения участников. Каждую неделю новый маршрут, но место встречи всегда одно.
ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ
Адрес: Дом художника, Максима Горького 27
Цена: Бесплатно
Время работы:
30 мая - 19 июня с 11:00 - 19:00 (воскресенье - выходной )
Ежегодная выставка городского пейзажа уже 17 лет посвящается Дню города и создает собирательный образ Перми. Любимый город глазами художников разных видов искусства, разных направлений, разных пристрастий. Пейзажи Пермского края показывают удивительную природу Прикамья, ее горы и реки, леса, озера и, конечно, архитектурную тему города.
ЗАПАХИ. ЗВУКИ. ЗАВОДЫ
Адрес: Музей современного искусства PERMM, бульвар Гагарина 24
Цена: 150 рублей
Время работы:
18 мая - 16 августа с 12:00 - 21:00
На этой экспериментальной выставке вы не найдете привычные скульптуры или картины. Художники, архитекторы и парфюмеры превращают в музейные экспонаты нематериальных субстанций. Она состоит из трёх частей заводов Пермского края: из уникальных «звуковых портретов» записаных прямо на производстве, из «световых слепков» заводских цехов и из специальных агрегатов распространяющих особые запахи с того или иного завода.
Контакты: 254-35-73
ВЫСТАВКА РЕТРО-АВТО
Адрес: Пермская набережная, улица Окулова 4
Цена: Вход свободный
Время работы:
3 июня - 26 августа, каждую субботу, с 14:00 - 20:00
Каждую субботу, на прогулочной части набережной, жители Перми смогут любоваться уникальными экземплярами ретро автомобилей. Стиль и сталь советской эпохи, познавательное путешествие в прошлое и возможность сделать прекрасные винтажные фотографии с легендарными автомобилями, на берегу Камы! Музей под открытым небом откроется в рамках цикла мероприятий «Суббота на Набережной».
Контакты: 284-20-20
ЙОГА НА НАБЕРЕЖНОЙ
Адрес: Пермская набережная, улица Окулова 4
Цена: Вход свободный
Время работы:
3 июня - 26 августа, каждую субботу с 12:00 - 13:30
Каждую субботу в полдень, преподаватели студии "Кора" будут проводить бесплатные занятия йогой для всех желающих! Для любого уровня подготовки. Вы познакомитесь с такими направлениями йога как: йога Айенгара, кундалини-йога, йога 108, универсальная и хатха йога. Конечно же, занятия будут проходить только в хорошую погоду. Берите коврики, друзей и близких и присоединяйтесь!
Контакты: 284-20-20
СОРЕВНОВАНИЯ ЭКСТРЕМАЛОВ
Адрес: Экстрим-парк, Екатерининская 225
Цена: Вход свободный
Время работы:
18 июня с 12:00 - 19:00
В пермском экстрим парке состоятся полномасштабные соревнования по трюкам на велосипеде и самокате - BMX и KICKSCOOTER. Соревнования пройдут поэтапно, сначала регистрация, следом раскатка, квалификации и финал. Зрители увидят показательные выступления от членов профессиональной команды «Ashan Squad» и конечно трюки участников соревнований.
РАСПИСАНИЕ
12:00 Регистрация для спортсменов
12:30 Выступления от райдеров команды Ashan Squad
13:00 Квалификация BMX
14:00 Квалификаия Scoot
15:00 Лотерея среди спортсменов
16:00 Финал BMX
17:00 Финал Scoot
18:00 Подведение итогов, награждение
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