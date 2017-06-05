В прошедшие выходные в Перми состоялся двухдневный фестиваль дизайна, еды и музыки «Red Fest». Традиционно под открытым небом на Решетниковском спуске собрались любители вкусного и красивого.

Посетить площадку мейнстрим-проекта жители нашего города считают уже доброй, правильной и модной традицией. Пермская часть социальной сети Instagram пестрила фотокарточками с геометкой Digital Port и по хештегу #redfestperm.

Сувениры ручной работы, еда, в большом количестве, в том числе сладости – все это можно было приобрести на любой вкус и желание по доступной цене. Кроме еды и приятных мелочей, на площадке фестиваля прошли лекции и мастер-классы по правильному питанию, продвижению в социальных сетях, моделингу, йоге, дизайну, декору и танцам.

На сцене «Red Fest» выступили любимые пермякам «Марсу нужны любовники», «On-The-Go», «Меджикул», «Наадя» и другие.

Пермяки не испугались дождя, однако вечер второго дня распогодился, что подарило гостям еще больше приятных эмоций и красивый снимков.

Фото: Анастасия Яхнина, instagram.com // #redfestperm