В центре Перми свой день отметили бородачи

В субботу в Сквере Советской Армии на улице Сибирской прошел первый День бородача. Инициаторами проекта выступили библиотеки краевой столицы.

Литературный праздник, главными героями которого стали пермяки с щетиной и густой растительностью на лице, был посвящен писателям и поэтам разных времен, кто также носил бороду.

Не обошли стороной и героинь известных романов, образы которых примерили на себя представительницы одного из пермских модельных агентств. В показе участие приняли и Маргарита М.А. Булгакова, и Лолита В.В. Набокова, и даже чеховская дама с собачкой, новая версия которой сопровождалась грациозным доберманом.

На площадке мероприятия расположились фудзона, лавки с аксессуарами и сувенирной продукцией, барберы, которые приводили бесплатно в порядок бороду и усы гостей, а также йога-зона с ковриком из гвоздей, где каждый желающий мог попробовать без угрозы здоровью встать на них.



Со сцены пермяков радовали испанские песни, показательные фехтования, акробатические номера, танцы, конкурсы и, пожалуй, главные события праздника: парад бородачей и чемпионат бороды и усов.

В последнем все участники были распределены по виду растительности на лице и озвучены имена победителей. Среди представленных номинаций были бородка императора, борода Толстого, усы Мюнхгаузена и др.

Фото: Алексей Уткин