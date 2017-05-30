16 июня организаторы проекта и пермские мастера слога оценят талант авторов на «Корабле поэтов», который отправится в плавание по Каме.

На следующий день участников фестиваля ждет «Колесо озарения» - именно так будет называться поэтический интерактив в центральном парке. По условиям молодым поэтам дается всего десять минут, пока вращается колесо, чтобы написать стихотворение. Затем авторы представят их публике, которая и решит, чей экспромт лучше.

«Компрос» - мультиформатный пермский поэтический фестиваль. Возник в 2014 года на основе пермских поэтических чтений «Биармия» (2010-2013 гг.)