«Пермский период» станет продолжительнее предшественника в четыре раза – вместо месяца ежедневных представлений, фестиваль рассчитан на мероприятия преимущественного выходного дня, которые будут проходить не только в Перми, но и в городах края.

Так, начало «Пермскому периоду. Новое время» положит симфонический концерт оркестра Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и третий этап Краевого Параолимпийского спортивного фестиваля.

Фото: http://www.cityspb.ru