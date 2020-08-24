Синоптики рассказали о погоде на этой неделе

Как сообщают синоптики Пермского ЦГМС, во вторник, 25 августа, ожидается облачная погода местами с прояснениями, пройдут дожди. Преобладающая температура воздуха составит ночью +10... +15°, днем +17... +22°.

В среду днем порадует солнце. Столбик термометра окажется на отметке +19... +24°. В последующие дни (с 27 по 29 августа) на погоду в Пермском крае повлияют циклоны, которые принесут с собой кратковременные дожди и усиление ветра до 18 м/с. Температурный фон ровный: в ночные часы +10... +15°, днем +21... +26°.

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