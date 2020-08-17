В Перми на этой неделе потепление ожидается только к выходным

Как сообщают синоптики Пермского ЦГМС, в ближайшие три дня ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха во вторник 18 августа в течение суток не превысит +10º...15º.

Ночью 19 августа будет еще холоднее, лишь +5º... 10º, днем столбик термометра покажет +9º... 14º.

20 августа воздух прогреется до +12º... 17º. По предварительному прогнозу в выходные ожидается переменная облачность, постепенное прекращение осадков и повышение температуры воздуха в дневное время до +15º... 20º градусов, ветер северного направления, умеренный.

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