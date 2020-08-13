До 24 августа в Перми можно наблюдать метеорный поток

В Прикамье начались пиковые дни для наблюдения за метеорным потоком Персеиды. Идеальное время наблюдения - сумерки. При ясной погоде можно будет наблюдать десятки падающих звёзд, которые будут "падать" с частотой до 60 метеоров в час.

Наблюдая "звездный дождь", мы видим не далекие небесные тела, а горящие в земной атмосфере мельчайшие частицы. Метеорный поток - результат прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта – Туттля.