В Пермском крае усилили масочный режим в местах общественного пользования

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, оперштаб конкретизировал условия «масочного» и «перчаточного» режима. В частности, жителям региона необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при посещении замкнутых пространств или помещений массового скопления людей. В том числе речь идет об общественном транспорте, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, а также о такси и других общественных местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции более 1,5 метра.

Как поясняют в краевом минздраве, в последнюю неделю ежесуточный прирост заболевших превышает 80 человек, коэффициент распространения заболевания выше единицы (на втором этапе снятия ограничительных мер он должен быть ниже 0,8, на третьем – 0,5).

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