Синоптики: текущая неделя будет дождливой и прохладной

В Пермском крае завершается аномально жаркий и сухой период. На этой неделе продолжит поступать теплый воздух, но из-за циклонов, облачности и осадков это вряд ли кто-то заметит. Сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 20 июля, ожидается облачная погода и дожди. Температура воздуха ночью +14…+19°, днем +21…+26°. Во вторник в центральных и южных районах продолжатся дожди. Столбик термометра ночью покажет +12…+17°, днем – +20…+25°.

В первой половине дня в среду ожидаются прояснения и прекращение осадков. Воздух днем прогреется до +20…+25°.

В четверг вновь ожидаются сильные дожди. Температура воздуха днем +18…+23°.

24 июля, в пятницу, вновь пройдут дожди, в отдельных районах днем ожидается гроза. Столбик термометра днем покажет +21…+26°.

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