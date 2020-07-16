Завтра в сквере у Пермского театра оперы и балета откроется «Лето Парк»

С 17 июля в сквере у Пермского театра оперы и балета откроется «Лето Парк». В программе мастер-классы по Instagram и TikTok, занятия по hand-made, школа диджеев, раскопки археологов, танцевальные уроки. Также планируются конкурсы и розыгрыши подарков. В программе четыре тематических направления: «Площадь событий», «Площадь игр», «Площадь мастеров», «Площадь семьи».

Время работы тематических направлений «Площадь игр» и «Площадь семьи»: понедельник-пятница с 15.00 до 21.00, суббота-воскресенье с 12.00 до 21.00. Посетить «Площадь мастеров» можно со вторника по пятницу с 15.00 до 21.00, и с субботы по воскресенье с 12.00 до 21.00. «Площадь событий» будет открыта со вторника по пятницу с 16.00 до 21.00, с субботы по воскресенье с 12.00 до 22.00.

«Лето Парк» будет работать до 28 июля. Актуальные новости мероприятия будет размещаться в группах ВКонтакте и Facebook, аккаунте мероприятия в Инстаграм.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.