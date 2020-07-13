В Пермском крае продлили ограничительные меры до 28 июля

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом принято решение о продлении некоторых ограничительных мер в Прикамье до 28 июля. Речь идет о сохранении социальной дистанции и масочного режима. Ограничения также распространяются на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фудкортов в торговых центрах и другое.

При этом оперштаб принял решение разрешить с соблюдением санэпидемиологических мероприятий деятельность «Лето Парка», аттракционов в парках культуры и отдыха.

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