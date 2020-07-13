Детскую железную дорогу в Перми начнут строить в следующем году

Строительство детской железной дороги, которая пройдет вдоль набережной, начнется в 2021 году. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Новый проект охватит комплекс зданий, расположенных в квадрате улиц Горького и Советской в непосредственной близости от здания Пермского института железнодорожного транспорта. Там будут размещены учебный центр детской железной дороги, где дети будут обучаться железнодорожному делу, и музей истории Уральской железной дороги. Кроме того, рядом с Заводом Шпагина появится гостиница и музей автомобилей.

Общая стоимость проекта ориентировочно оценивается в один миллиард рублей.

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