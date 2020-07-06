Жара в Перми продлится всю неделю

Синоптики научно-популярного проекта «Метеоролог и я» сообщают, что в течение недели в Перми ожидается ясная и жаркая погода – на 4-5° выше нормы. Во вторник и среду в Пермском крае воздух местами прогреется до +33°. Пик жары ожидается в пятницу, 10 июля – столбик термометра покажет +34°.

По предварительным данным, в выходные дни через Пермский край пройдет холодный фронт, за которым будет распространяться более прохладный воздух с максимальной температурой +21…+26°.

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