Аэропорт «Большое Савино» на восемь дней ограничит работу

В связи с проведением работ по реконструкции рулежных дорожек пермский международный аэропорт «Большое Савино» с 4 июля ограничит работу.

По данным пресс-службы воздушной гавани, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 июля с 8.00 до 19.00 будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов аэродром. Кроме того, в те же даты с 8.00 до 17.30 будет приостановлен доступ в здание аэровокзала.

Как уточнили в аэропорту, все авиарейсы в указанное время будут отменены. Пассажиры остальных отправлений и прибытий будут обслуживаться по расписанию.

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