Сегодня в Перми состоится салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, салют пройдет в 23.00 салют на двух площадках города и продлится 10 минут. Наблюдать за праздничным салютом жители смогут, в том числе, онлайн на ТК «ВЕТТА» и социальных сетях «Пермский край 2.0».

Напомним, вчера во время оргкомитета «Победа» Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны, среди них и Пермь. В честь этого в городе будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего Указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

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