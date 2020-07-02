Пермь удостоили звания «Город трудовой доблести»

Сегодня, 2 июля, во время прямого эфира оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин объявил города, которым присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Пермь стала одним из двадцати городов, удостоенных российского признания за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В этом году звание также получили Самара, Казань, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Челябинск, Ярославль, Уфа, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Саратов, Магнитогорск, Томск, Ижевск, Ульяновск, Иваново, Боровичи, Новокузнецк и Иркутск.

В честь присуждения звания в Перми будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего Указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

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