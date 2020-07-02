Поправки по Конституции поддержали более 70% проголосовавших жителей Прикамья

В Пермском крае явка за семь дней проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ составила 52,49% – это 1 040 000 жителей региона. По предварительным данным, за изменения в Конституцию проголосовало 70,75% жителей Пермского края, против – 28,27%. Сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Напомним, для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ продолжалось в течение 7 дней, с 25 июня по 1 июля включительно. На период проведения голосования в Пермском крае были открыты 1780 избирательных участков. Ежедневно на них дежурили более 8 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Пермского края.

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