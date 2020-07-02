Еще четыре автобусных маршрута Перми включены в систему бесплатных пересадок

С 1 июля к работе по новым контрактам приступили перевозчики на автобусных маршрутах №9, 12, 54 и 68. Одновременно с этим, на этих автобусных маршрутах обновился подвижной состав, сообщается на сайте администрации города.

До недавних пор маршруты №12, 54 и 68 обслуживал подвижной состав, возраст которого исчислялся десятками лет. Так, на автобусном маршруте №68 самый старый автобус был 1982 года выпуска, на маршруте № 54 – 1985 года выпуска, а на маршруте №12 – 1992 года выпуска. Сейчас на этих маршрутах нет ни одной машины старше 2010 года выпуска. На автобусном маршруте №9, помимо автобусов среднего класса 2013-2018 годов выпуска, 15 июля на линию выйдет первый низкопольный автобус малого класса 2020 года выпуска.

Следующий масштабный этап обновления транспорта ожидается 15 июля. С этой даты начнут работу по новым контрактам маршруты №1, 4, 25, 26, 35, 41, 59, 61, 67 и 78.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.