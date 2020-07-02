Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Ирина Брагина согласовала переход на второй этап снятий ограничений по COVID-19 в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Так, на втором этапе возобновляется работа предприятий торговли непродовольственными товарами с площадью до 800 кв. м и отдельные образовательные организации. В соответствии с достигнутыми ключевыми показателями, с 1 июля была возобновлена деятельность организаций по дополнительному профессиональному образованию (автошколы, языковые курсы), торговых объектов площадью до 800 кв. м, деятельность музеев и библиотек.

Стоит отметить, что в настоящее время всего 19 субъектов России по ключевым показателям соответствуют второму этапу выхода из ограничительных мероприятий. Из них девять регионов РФ перешли на второй этап снятия ограничений.

Ранее врио губернатора Дмитрий Махонин на заседании оперштаба отмечал, что ситуация с заболеваемостью в регионе стабилизировалась. От коронавируса выздоровели почти 70% заболевших – это более 2,5 тыс. человек. За последнюю неделю было дополнительно развернуто 680 коек для больных коронавирусом, сейчас их больше 3 тысяч. Были увеличены темпы тестирования – обследовано более 190 тыс. человек. По уровню заболеваемости среди регионов России край занимает 75 место.

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