Театр юного зрителя в Перми отреставрируют к 2022 году

Врио губернатора Дмитрий Махонин встретился с руководством Пермского театра юного зрителя, чтобы обсудить​ планы по ремонтно-реставрационным работам здания театра и строительство малой сцены ТЮЗа к 300-летию города. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

При ремонте здания​ театра строители будут ориентироваться на его внешний вид конца XIX – начала XX века. В частности,​ на наружных стенах будет использован реставрационный кирпич, восстановят наружную​ отделку фасадов и архитектурные элементы. Проектом также​ предусмотрено обновление сцены,​ замена кровли и выполнение мероприятий для обеспечения доступа маломобильным группам населения. Общая стоимость ремонта составляет 227,9 млн рублей.

Малая сцена ТЮЗа разместится в здании​ на Пермской, 66.​ Связать большую и малую сцены планируется с помощью перехода с Екатерининской на Пермскую, а трансформируемые конструкции сценических комплексов позволят в короткий срок подготовить площадку для любого мероприятия.

Художественный руководитель театра Михаил Скоморохов рассказал, что​ строительство сцены позволит давать больше спектаклей и проводить занятия для детей, которые проходят сейчас в фойе здания.

​«Наш театр развивается. Мы подготовили замечательную премьеру «Алису», несмотря на режим самоизоляции. Еще один спектакль – «Я вижу солнце» мы готовим в данный момент. К открытию сезона у нас будет две новых премьеры. До Нового года еще две премьеры. У нас грандиозные планы, несмотря на коронавирус. Государственная норма 280 спектаклей в год, мы играем 350-370, а с малой сценой будем играть 500 спектаклей. Именно поэтому строительство новой сцены для нас всех очень значимое событие», – рассказал Михаил Скоморохов.​

Напомним, осенью прошлого года Пермский ТЮЗ встретил свое 55-летие в обновленном виде. Здесь был заменен поворотный круг и его механизм, планшет сцены, обновлен зрительный зал, в частности, установлены новые кресла-трансформеры. Отремонтированы костюмерный цех, помещения верхнего реквизита, осветительного и звукового цехов, помещения под зрительным залом и монтировочного цеха, помещения архива, гримерки, кабинета капельдинеров, пошивочного цеха. Преобразился и внутренний двор театра – в порядок приведены фасады маленьких зданий.

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