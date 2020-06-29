Фестиваль «Небесная ярмарка» не состоится в этом году

Организаторы фестиваля «Небесная ярмарка» в своей официальной группе сообщили, что в этом году фестиваль воздухоплавания не состоится. Причина – нестабильная эпидемиологическая ситуация в Пермском крае.

«В этом году мы приняли решение отменить фестиваль, поскольку не можем рисковать жизнями и здоровьем гостей и жителей Кунгура. Ждем всех и каждого на Кунгурской земле следующим летом!» – сказал главный организатор Фестиваля, президент федерации воздухоплавания Пермского края Андрей Вертипрахов.

Напомним, изначально дату проведения фестиваля перенесли с июня на август. Фестиваль «Небесная ярмарка» проходит в Кунгуре ежегодно с 2001 года.

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