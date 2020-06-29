Синоптики: к выходным температура воздуха в Перми прогреется до +28°

По данным синоптиков, конец июня будет прохладным. Завтра, 30 июня, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2... +7°, днем +11... +16°. В среду, 1 июля, воздух днем прогреется до +15... +20°. Согласно прогнозам, 2 июля в дневные часы ожидается кратковременные дожди, а температурный фон существенно не изменится: днем – +17... +22°.

К выходным (4-5 июля) столбик термометра достигнет отметки +23... +28°. Кроме того, в отдельных районах ожидаются грозы, сопровождаемые усилением ветра до 20 м/с.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.