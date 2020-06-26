В Пермском крае возобновляют работу музеи под открытым небом

Культурные учреждения Пермского края под открытым небом будут доступны для индивидуальных посещений, исключая осмотр экспозиций и выставок, расположенных внутри зданий. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Для посещения вновь откроются Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36». Кроме того, для прогулок будет доступно пространство Завода Шпагина. При посещении необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, возобновляется организованный активный туризм. С 22 июня туроператоры Пермского края уже бронируют и продают туры, проводят расчеты с туристами, изменяют или расторгают договоры о реализации туристических продуктов – дистанционно, без очного контакта с клиентом.

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