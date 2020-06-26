С 1 июля в Перми могут открыться летние кафе, музеи, выставочные залы и детские сады

Оперштаб Пермского края рассматривает возможность возобновления с 1 июля деятельности «летников», выставочных залов и торговых центров до 800 кв. м. Изменения будут утверждены в случае положительной динамики эпидемической ситуации.
В таком случае, с 1 июля смогут возобновить работу уличные кафе и «летники», музеи и выставочные залы, торговые залы площадью до 800 кв. м, молочные кухни, выездная Служба крови, МФЦ, образовательные учреждения (кружки, допобразование и другое), общественные организации и научные институты, детские площадки, детские сады.
Следующий шаг предусматривает открытие соцучреждений, оказывающих услуги населению, фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов.
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