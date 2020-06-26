На пересечении улиц Газета Звезда и Петропавловской изменится движение транспорта

Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 27 июня по 12 июля вводится ограничение движения транспорта на перекрестке улицы Газета Звезда и улицы Петропавловской. Ограничение движения связано с проведением работ по переустройству теплосети.

Так, поворот направо с улицы Газеты Звезда на улицу Петропавловская в сторону цирка будет закрыт. Для снижения транспортной нагрузки будет открыт перекресток улицы Газеты Звезда и улицы Советская с возможностью проезда по улице Советская в сторону вокзала «Пермь-II» и в сторону цирка.

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