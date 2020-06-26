С 4 июля в Пермском крае откроются детские лагеря

Краевой оперштаб принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Так, с 4 июля будет возобновлена работа загородных лагерей отдыха и оздоровления детей.

Первыми откроются пять лагерей: «Звездный», «Нечайка», «Сосновый бор», «Новое поколение» и «Благодать». Лагеря будут открываться с интервалом в семь дней в зависимости от готовности, таким образом, к 26 июля заработают все загородные и санаторные лагеря.

Для открытия и работы лагеря введет ряд требований. Так, в течение трех дней до заезда будет проводиться медицинская обсервация. Для сотрудников предусмотрено тестирование на антитела к COVID-19, персонал будет работать по сменному графику. Кроме того, предусмотрен период разобщенности детей в течение первых четырех дней смены, будет запрещено посещение лагеря посторонними лицами, в том числе отменяются родительские дни. Дети с хроническими заболеваниями в лагеря допускаются не будут, для них продолжается режим самоизоляции.

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