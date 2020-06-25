Арт-пространство «Квартира № 8» на территории бывшего завода «Промсвязь» закрывается

Арт-пространство «Квартира № 8» на территории помещения бывшей столовой завода «Промсвязь» закрывается. Об этом сообщили создатели проекта на официальной странице в Инстаграме:

— Пришло время меняться. «Квартира номер 8» выросла, окрепла и изменилась. У неё появились уютные последователи, достойные вашего внимания. Я, её мама, выросла и окрепла вместе с «Квартиркой». И приняла сложное и простое решение одновременно. Этот этап нашей истории завершается вместе с июнем 2020 года. Мы уезжаем из этого пространства писать новую историю нового этапа жизни «Квартирки» – пояснила создательница «Квартиры №8» Светлана Балашова.

В планах у создателей «Квартиры №8» реализовать проект в новом формате.

До конца июня «Квартира №8» продолжит работать как винтажный магазин, где можно будет купить фотореквизит студии, платья, посуду, цветы, стулья и другие предметы интерьера.

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