Синоптики: рабочая неделя в Перми будет пасмурной и прохладной

Как сообщают синоптики пермского ЦГМС, рабочая неделя в Перми будет пасмурной и прохладной.

Так, во вторник, 23 июня, ожидаются кратковременные осадки и усиление ветра до 16 м/с. Столбик термометра ночью будет на отметке +4…+9°, днем +18...+23°. Умеренные дожди будут идти и в среду. Температура воздуха днем – +12...+17°.

В четверг и пятницу (25–26 июня) Пермский край попадет под влияние циклона: в отдельных районах выпадут кратковременные дожди, в дневное время усилится ветер до 15 м/с. Среднесуточная температура будет на 4–6° ниже нормы. Ночью термометр покажет +2...+7°, а днем +9...+14°.

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