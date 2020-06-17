С 18 июня в Перми начнется запуск фонтанов

С завтрашнего дня в Перми заработают фонтаны. Первыми начнут работать фонтаны на городской эспланаде – 18 июня планируется запустить фонтан на площади перед Театром-Театром, затем 19 июня начнет работать фонтан в 68-м квартале эспланады. Чтобы не допускать массового скопления людей, светомузыкальные вечерние представления проводиться не будут. Постепенно начнут работать и другие фонтаны города.

Так, уже в предстоящие выходные планируется запустить фонтаны в сквере у ДК им. Солдатова, сквере им. Дзержинского и в парке им. Чехова, а также фонтан на Тихом Компросе и в сквере им. Землячки.

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», в будни фонтаны будут включены с 12:00 до 00:00, а в выходные и праздничные дни – с 09:00 до 01:00. На следующий день после каждых выходных и праздников на фонтанах будут проводиться профилактические работы, фонтаны будут работать с 18:00 до 00:00.

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