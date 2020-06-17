Набережную Камы на этой неделе откроют для прогулок

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, 18 июня откроется набережная Камы для прогулок. Кроме того, будут работать кафе в режиме на вынос, туалеты, но детские площадки по прежнему останутся закрыты. Посещение набережной возможно только при соблюдении санэпидтребований.

Кроме того, сообщается, что снимаются временные ограничения на посещение кладбищ на территории края. Администрация города возобновила работу автобусного маршрута № 46 «Пермский академический Театр-Театр – Северное кладбище». Рейсы будут осуществляться в будни и выходные.

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