Фестиваль «Сады над Камой» перенесен на осень

​Фестиваль ландшафтного искусства «Сады над Камой» в связи с эпидемической ситуацией предварительно перенесен на сентябрь. Ранее планировалось, что фестиваль пройдет с 12 по 26 июля. Место проведения останется прежним – городская набережная.

В этом году темой фестиваля станет «Дягилев. Искусство». Всего будет развернуто 25 садов, а также порядка 10 инсталляций. Так же ожидается множество интерактивных площадок, лекций и концертов.

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